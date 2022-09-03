6 نصائح لحياة زوجية مستقرة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - بحسب مواقع متخصصة، فهنا نصائح تساعد على حياة زوجية مستقرة، يرصدها الإنفوجراف التالى:
ويعد الاحترام المتبادل، أحد أهم هذه النصائح، حيث يجب على الطرفين شرح وجهة نظرهما فى القضايا الخلافية باحترام، مع ضرورة ألا يتحول النقاش إلى قتال عبر رفع الصوت والتطاول.
كما يجب الاتفاق على تربية الأطفال، وفهم طبيعتهم للوصول إلى قاعدة متشركة تساعد على ذلك.
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