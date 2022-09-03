طفل سعودى يخطف الأنظار بعفويته فى لقاء مع أمير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الطفل يدعى محمد إبراهيم الشمرى، ووثقت الفيديوهات المتداولة عفويته فى الحديث مع أمير المنطقة.

وكان الطفل تقدم بطلب للقاء أمير الباحة، والذى استجاب له فى وقت سريعا، وحرص على استقباله بحفاوة، وأشاد بوالديه بعد أن استمع لقصيدة منه.

وفى ختام اللقاء، طلب الطفل "الشمرى" من الأمير أن ينقل تحياته لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان.