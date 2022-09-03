الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للتجارب العلمية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وكالة "شينخوا" الصينية، أن عملية الإطلاق كانت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربى البلاد بواسطة صاروخ حامل من "طراز لونج مارش-4 سى" عند الساعة 7:44 صباحا "بتوقيت بكين"، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وتعد هذه المهمة هى الرحلة 435 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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