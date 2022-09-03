قريبا.. تويتر تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم مقابل مبلغ مالى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت تويتر، أن ميزة التعديل قريباً للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولار شهرياً للاشتراك فى تويتر بلو.

ويتيح الخيار الجديد تحرير التغريدة، وسيطلق على اسم الميزة الجديدة "تعديل التغريدة"، وستمكن المستخدمين إجراء تغييرات على تغريدتهم خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها فى الأصل.

وستحمل التغريدات التى تم تحريرها علامة على أنها تغريدة معدّلة، وسيتمكن المستخدمون الآخرون على تويتر من النقر فوق العلامة لمشاهدة الإصدارات السابقة من المنشور.

فيما سيكون للتغريدات المعدلة رمز وطابع زمنى لعرضهما عندما يتم تحرير المنشور آخر مرة، بالإضافة إلى تمكن المستخدمين من النقر فوق ملصق تغريدة تم تعديلها لعرض محفوظات التحرير والإصدارات السابقة من المنشور.