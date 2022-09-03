محكمة أمريكية تحكم بتعويض 3 آلاف دولار لفتاة بسبب كلب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسجلات محكمة مدينة شوقر لاند بتكساس، تقدمت المدعية فى مطلع شهر يونيو الماضى بشكوى ضد بائع كلاب يملك متجرا إلكترونيا، "حيث اشترت عن طريقه كلبا (عمره 4 أشهر) من إحدى سلالات "شيواوا" بقيمة 800 دولار وحصلت على السجلات الطبية كاملة والتى أشارت إلى خلوه من الأمراض وتلقيه كامل الفحوصات والشهادات الصحية اللازمة".
وتابعت المدعية أنه "بعد أيام قليلة من وجوده لديها ظهرت عليه علامات صحية غير جيدة وبدأت فى إجراءات عمل تأمين صحى له وعند الفحص ظهر أنه يعانى من طفيليات والتهاب رئوى وكذلك عيب خلقي".
وأمرت المحكمة البائع بإعادة مبلغ 800 دولار للمدعية وتعويضها بـ3 آلاف دولار مقابل رعايتها للكلب على مدى الشهرين الماضيين، فيما غرمت المدعى عليه 5 آلاف دولار وأصدرت له تحذيرا بإغلاق متجره نهائيا فى حال تكرار المخالفة
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