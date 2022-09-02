عمره 230 مليون عام.. اكتشاف أقدم ديناصور فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - اكتشف باحثون أقدم ديناصور فى إفريقيا عمره 230 مليون عام. ومع وجود تشابه كبير بينه وبين ديناصورات فى البرازيل والأرجنتين، يتم تعزيز فرضية أن أميركا الجنوبية وإفريقيا كانتا جزءا من كتلة أرضية متواصلة.





وأعلن علماء فى زيمبابوى، اكتشاف بقايا أقدم ديناصور فى إفريقيا جاب الأرض قبل نحو 230 مليون عام.

وأوضح الفريق الدولى لعلماء الأحافير الذى توصل إلى هذا الاكتشاف أن الديناصور مبيريسوروس راثي كان يبلغ طوله حوالى متر واحد فقط ويصل وزنه إلى 30 كيلوغراما وكان يملك ذيلا طويلا.

وقال كريستوفر جريفين العالم الذى اكتشف العظمة الأولى لهذا الديناصور لوكالة فرانس برس الخميس كان يمشى على قائمتين وكان رأسه صغيرا.

ويرجح أن هذا الديناصور من أكلة اللحوم التى تتغذى بالنباتات والحيوانات الصغيرة والحشرات. وأشار غريفين، وهو باحث فى جامعة ييل، إلى أن الديناصور ينتمى إلى فصيلة الصوروبودومورف، وهى السلالة نفسها التى شملت فى ما بعد الديناصورات العملاقة الطويلة العنق.

وعثر فريق من الباحثين من زيمبابوى وزامبيا والولايات المتحدة على الهيكل العظمى للديناصور خلال بعثتين فى عامى 2017 و2019.

واختار علماء الأحافير زيمبابوى للقيام بأعمالهم بعد حساباتهم أنه عندما كانت كل القارات متصلة بكتلة واحدة من اليابسة تعرف باسم بانجيا، كانت موجودة على خط العرض نفسه تقريبا للمناطق التى أجريت فيها اكتشافات سابقة فى أميركا الجنوبية الحديثة.

وقال ماكس لانجير من جامعة ساو باولو فى البرازيل مبيريسوروس راثى يشبه بشكل ملحوظ بعض الديناصورات من العمر نفسه الموجودة فى البرازيل والأرجنتين، ما يعزز حقيقة أن أمريكا الجنوبية وإفريقيا كانتا جزءا من كتلة أرضية متواصلة.