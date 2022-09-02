للمرة الأولى.. آيفون يحقق رقما تاريخيا ويتجاوز أندرويد

جدة - نرمين السيد - حققت هواتف آيفون رقما قياسيا جديدا فى مبيعاتها خلال الربع الماضى، حيث تجاوزت 50% من حصة السوق الإجمالية فى الولايات المتحدة لأول مرة فى تاريخها، وفقا لتقرير جديد عن السوق نقله موقع 9to5mac.





وتمتلك أبل أيضا نصيب الأسد من السوق العالمية بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية، إذ لديها 78% من حصة السوق الخاصة بالهاتف التى يتجاوز ثمنها 1000 دولار أمريكى.عند قياس إجمال حصة آيفون فى السوق الأمريكية، فذلك لا يشير فقط إلى المبيعات الجديدة، بل يشمل هذا الأمر أيضا إجمالى عدد مستخدمى الهواتف الذكية النشطة.

وتحدثت صحيفة فاينانشال تايمز عن هذه الخطوة التاريخية لآيفون، حيث قالت إن أبل تجاوزت الأجهزة التى تعمل بنظام اندرويد حيث أصبحت أكثر من نصف الهواتف الذكية المستخدمة فى الولايات المتحدة، ما يعطى شركة أبل تفوقا على نظام التشغيل المنافس لها حيث تسير باتجاه قطاعات تشمل القطاع المالى والصحى.

وتحقق هذا لأبل لأول مرة منذ إطلاق آيفون عام 2007، وقد حدث ذلك فى الربع الثانى المنتهى فى شهر يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة كاونتربوينت رسيرتش للأبحاث.

وقالت فاينانشال تايمز إن مبيعات الهواتف الجديدة متقلبة إلى حد كبير من فصل إلى آخر، حيث يعتمد ذلك على توقيت إطلاق الهواتف الذكية، لذلك فإن قاعدة الهواتف المثبتة النشطة تعتبر مقياسا أهم لمعرفة شعبية الهواتف.