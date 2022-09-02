بدء فصل الخريف وظهور «قمر الذرة».. أبرز ظواهر سبتمبر الفلكية

جدة - نرمين السيد - وقال تادرس، إنه خلال شهر سبتمبر تترائى الكواكب الثلاثة "المريخ والمشترى وزحل" مجتمعة الساعة 11 مساء تقريبا، وحتى غروب زحل الساعة الثالثة والدقيقة 45 صباحا تقريبا فى أول الشهر، ثم عند الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا تقريبا فى نهاية الشهر.

وأضاف أنه سيترائى كذلك طوال شهر سبتمبر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة "الطير، النسر الطائر - فيجا، النسر الواقع - دنيب، ذنب الدجاجة" عند دخول الليل وحتى غروب نجم فيجا الساعة الثالثة و20 دقيقة صباحا تقريبا فى أول الشهر، ثم عند الساعة الواحدة و30 دقيقة تقريبا فى نهاية الشهر.

وأشار إلى أن مجموعة العقرب ومجموعة القوس "براد الشاى" ستترائى طوال شهر سبتمبر أيضا، باتجاه الجنوب عند دخول الليل وحتى غروب العقرب الساعة العاشرة و30 دقيقة مساء تقريبا، بينما تتقدم مجموعة "الجبار" الشهيرة فى السماء لتشرق الساعة الواحدة و30 دقيقة صباحا فى أول الشهر، ثم عند منتصف الليل تقريبا فى نهاية سبتمبر.

وأوضح أن غدا السبت ستحدث ظاهرة اقتران القمر مع النجم الأحمر أنتاريوس "قلب العقرب" حيث يظهر أسفل القمر عند دخول الليل فى ذلك اليوم، وحتى غروبهما الساعة العاشرة و20 دقيقة مساء تقريبا.

ولفت إلى أنه يوم 6 سبتمبر سيقترن كوكب المريخ مع نجم الدبران "عين الثور" المائل لونه إلى الحمرة، حيث نراهما متجاوران فى السماء عند شروقهما الساعة 11 مساء تقريبا، وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.

وقال أنه فى يوم 8 سبتمبر سيقترن القمر مع كوكب زحل عند دخول الليل فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاورين فى السماء، حتى غروبهما الساعة الرابعة صباحا تقريبا من فجر اليوم التالى.

وأشار الى إكتمال القمر "بدر شهر صفر" يوم 10 سبتمبر حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.7 %، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الذرة" لأنه يتم حصاد الذرة فى هذا الوقت من العام، كما يعرف باسم هارفست مون Harvest Moon، وهو البدر الذى يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

وأكد أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ونوه إلى اقتران القمر مع كوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية" يوم 11 سبتمبر عند شروقهما الساعة السابعة و10 دقائق مساء تقريبا، وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.

ولفت إلى أنه فى 15 سبتمبر سيقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades الإخوات السبع "الثريا" عند شروقهما الساعة التاسعة و30 دقيقة مساء تقريبا، ويظلا بالسماء حتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.

وقال إن الكوكب العملاق الأزرق نبتون سيكون يوم 16 سبتمبر فى وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضىء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ولذلك سيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره.

وأضاف أنه ونظرا لبعد كوكب نبتون الشديد عن الأرض، سيظهر الكوكب كنقطة زرقاء صغيرة فى جميع التلسكوبات الصغيرة والمتوسطة.

واشار الى أنه فى 17 سبتمبر سيقترن القمر مع كوكب المريخ عند شروقهما الساعة العاشرة و15 دقيقة مساء فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاورين فى السماء حتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى، كما يقترن

القمر مع النجم بولوكس فى برج الجوزاء - التوأمان، فى 20 سبتمبر حيث نراهما متجاورين فى السماء عند شروقهما بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا، وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، عن حدوث ذروة الاعتدال الخريفى فلكيا يوم 23 سبتمبر، حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء، فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

وأوضح أن الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى، ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر المقبل، حيث الانقلاب الشتوى "ذروة الشتاء فلكيا"، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.

ولفت إلى أنه يوم 25 سبتمبر سيظهر القمر الجديد "محاق شهر ربيع الأول" حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم، حيث يكون وجهه المضىء مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.

وأكد أن هذه الليلة تعتبر هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا، حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وأشار إلى أنه فى 26 سبتمبر، سيكون كوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية" فى وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضىء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ولذلك سيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة المشترى وأقماره الاربعة الكبيرة وتصويرها.

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ونوه عن آخر الظواهر الفلكية لشهر سبتمبر حيث يقترن القمر مع النجم الاحمر أنتاريوس "قلب العقرب" يوم 30 سبتمبر للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين أنتاريوس عند دخول الليل فى ذلك اليوم، وحتى غروبهما الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء تقريبا.