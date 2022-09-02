هيفاء وهبى تغازل جمهورها من داخل سيارتها (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وتتواجد هيفاء وهبى حاليا فى الساحل الشمالى لقضاء إجازتها الصيفية، وتألقت فى الصور بإطلالة صيفية مميزة بعدما علقت على الصور قائلة: "قبلات الشمس".
يذكر أن هيفاء وهبى، تنضم مطلع الأسبوع المقبل لأسرة فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، وهو من بطولة حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين.
الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023، وتدور أحداثه الفيلم إطار كوميدى، حول عصابة تقرر سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر بباريس.
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