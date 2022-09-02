الفرعون جاء به من سوريا.. حكاية المصريين القدماء والدجاج (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - انتشرت خلال الأيام الماضية معلومات حول أصل وجبات الدجاج، إذ أكد البعض أن المصريين القدماء أول من ربّى الدجاج فى العالم، وقالوا إن الفضل يرجع لتحتمس الثالث أول من عرف الوجب، التى أحضرها من سوريا وحماها من الانقراض.





باحثون فى الآثار، قالوا إن هذا الكلام فى أغلبه عارٍ من الصحة، ولفتوا إلى أن المصريين لم يكونوا أول من أكل الدجاج بالعالم، لكنه وصل فعلا إلى مصر من سوريا. وأكد الباحثون أن تدجين الدجاج وصل إلى الشرق الأوسط قبل 4 آلاف سنة، ودخل مصر فى القرن الـ 15 قبل الميلاد بغرض مصارعة الديوك.

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