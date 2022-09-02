أكاديمية البحث العلمى تدعم معسكر الإعداد الأول لـ«قمة الأطفال للمناخ» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن نجاح المعسكر التدريبى الذى نظمته بالتعاون مع جامعة الجلالة للأطفال المنتميين لبرنامج "جامعة الطفل" أحد برامج أكاديمية البحث العلمى، على هامش فعليات مؤتمر تغير المناخ COP 27 الذى تستضيفة مصر فى شهر نوفمبر المقبل، فى مدينة شرم الشيخ.





وتضمن المعسكر الأطفال المهتمين بقضايا المناخ، والذى أقيم على مدار 3 أيام فى مقر جامعة الجلالة، وقد انتهى أمس بمشاركة 68 طفل من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم إعداد وتدريب الأطفال على يد نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين فى دراسات قضايا المناخ.

قد افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة المعسكر التدريبى وألتقوا بالأطفال المشاركين بالمعسكر وتحدث رئيس الأكاديمية مع الأطفال عن مدى خطورة ما يمر به كوكب الأرض من تغيرات مناخية وضرورة مشاركة الأطفال فى هذه القضية وعرض رؤيتهم وطرق حل المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأكد صقر، أن هذا المعسكر يتماشى مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ، ورفع مستوى الوعى حول تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة "صناع السياسات، القرار، المواطنون، والطلاب"، وأشار صقر أن الأكاديمية تقوم من خلال برنامج "جامعه الطفل" بتنظيم منتدى أطفال العالم للتغيرات المناخية "صوت المستقبل".

الجدير بالذكر أن فعاليات المعسكر تمثلت فى عقد مجموعة ورش عمل وجلسات عصف ذهنى لرؤية الأطفال فى تأثير التغيرات المناخية السلبى على مجالات شتى مثل الصحة والتنوع البيئى والموارد والتراث مع أساتذة الجامعة المختصين وعرض حلول مبتكرة من وجهة نظرهم للتعامل مع هذه المشكلات، كما تم عقد ورش عمل للأطفال لتنمية مهاراتهم فى العرض الفعال "presentation skills" حتى يتمكن الأطفال بإبداء آرائهم بطريقة علمية، وقد تخلل المعسكر عده أنشطة ترفيهية للأطفال.