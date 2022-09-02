عشرات الركاب كانوا فى حالة ذهول، وانقطعت أحلامهم برحلة هادئة من هيوستن إلى كابو المكسيكية، التى تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين، بعد سماعهم رسالة قائد الطائرة على مكبر الصوت.
سبب التحذير، أن الراكب يرسل صورا مخلة بالآداب، عبر خاصية "آير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.
خاصية "أير دروب" تتيح إرسال أى صور من هاتف آيفون لآخر، فى المجال الجغرافى نفسه، دون الحاجة للحصول على رقم الهاتف الآخر.
صحيفة "الصن"، قالت إن الطيار ذكر عبر مكبر الصوت: "إذا استمر هذا الفعل ونحن على الأرض، فسوف يتعين على الانسحاب إلى البوابة، وسيضطر الجميع للنزول، وسيتعين علينا تسليم الفاعل إلى الأمن وستتلف إجازة الجميع، بالنسبة لموضوع آير دروب، توقف عن إرسال الصور العارية، دعنا نذهب إلى كابو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «صور عارية».. قائد طائرة يحذر الراكب: سألغى الرحلة إذا لم تتوقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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