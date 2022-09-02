«صور عارية».. قائد طائرة يحذر الراكب: سألغى الرحلة إذا لم تتوقف

جدة - نرمين السيد - «إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقرف، توقف عن ذلك، وإلا سألغى عملية الإقلاع وسننزل جميعا، لا تتلف إجازة المسافرين»، كانت هذه رسالة من قائد طائرة متذمر فى شركة «ساوث ويست أيرلاينز»، لأحد الركاب، يحذره بأنه سيبقى الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة، إذا لم يتوقف عن عادته "المثيرة للاشمئزاز".





عشرات الركاب كانوا فى حالة ذهول، وانقطعت أحلامهم برحلة هادئة من هيوستن إلى كابو المكسيكية، التى تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين، بعد سماعهم رسالة قائد الطائرة على مكبر الصوت.

سبب التحذير، أن الراكب يرسل صورا مخلة بالآداب، عبر خاصية "آير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.

خاصية "أير دروب" تتيح إرسال أى صور من هاتف آيفون لآخر، فى المجال الجغرافى نفسه، دون الحاجة للحصول على رقم الهاتف الآخر.

صحيفة "الصن"، قالت إن الطيار ذكر عبر مكبر الصوت: "إذا استمر هذا الفعل ونحن على الأرض، فسوف يتعين على الانسحاب إلى البوابة، وسيضطر الجميع للنزول، وسيتعين علينا تسليم الفاعل إلى الأمن وستتلف إجازة الجميع، بالنسبة لموضوع آير دروب، توقف عن إرسال الصور العارية، دعنا نذهب إلى كابو".