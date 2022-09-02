رقم صادم بشأن نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم

جدة - نرمين السيد - المنظمة قالت إن 244 مليون طفل عير ملتحقين، منوهة بأنه رغم أن العدد في تراجع منذ أكثر من 20 عاما، إلا أنه ما يزال مقلقا.
أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، قالت -في بيان- إنه لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع، التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل.
المنظمة ذكرت أن 98 مليون طفل من بين الـ244 مليونا، يشكلون 40% من العدد الإجمالي، يعيشيون في إفريقيا، جنوب الصحراء، لا سيما نيجيريا حيث يوجد 20.2 مليون طفل، وفي إثيوبيا 10.5، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 5.9، وكينيا 1.8.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بالتقدم الذي جرى إحرازه على هذا الصعيد،, خلال العقدين الأخيرين حتى لو أن وتيرة هذا التقدم تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
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