مكسيكية من أصل لبنانى.. إطلالات مبهرة لـ سلمى حايك فى عيد ميلادها (صور)

جدة - نرمين السيد - من بوابة الإعلانات انطلقت نجومية النجمة العالمية سلمى حايك داخل المكسيك، انتقلت بعدها إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة فى أفلام مختلفة بدأت شهرتها فى الانتشار حول العالم.





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