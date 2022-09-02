المؤبد لسيدة فى أمريكا توفى طفلها بسبب نظامها الغذائى

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جدة - نرمين السيد - مكتب المدعى العام لولاية فلوريدا، قال إن شيلا أوليرى، اتهمت بارتكاب جريمة قتل، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، لتسببها فى وفاة طفلها، بسبب سوء التغذية الحاد، نتيجة نظامها الغذائى.
المكتب قال إن أوليرى لديها 3 أطفال آخرين، أعمارهم: 3 أعوام و5 أعوام، و11 عامًا، عانوا أيضًا بسبب سوء التغذية.
وسائل إعلام أمريكية، قالت إن المتهمة وزوجها، أخبرا المحققين، أنهما نشئا فى أسرة تتبع نظامًا نباتيًا صارمًا، إذ كانت تأكل الفواكه والخضروات النيئة فقط، كما تغذى الطفل على حليب الأم، ولا يزال زوجها فى السجن انتظارًا للمحاكمة بالتهم ذاتها.
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