صورة تظهر الشكل الحلزونى لمجرة فانتوم

جدة - نرمين السيد - وساهم جيمس ويب منذ إطلاقه إلى الفضاء فى أواخر عام 2021 ودخوله الخدمة عملياً فى يوليو الماضي، فى توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشترى ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.

وتتيح الصورة الجديدة التى نُشرت الاثنين رؤية تفاصيل مجرّة "إم. 74" المسمّاة "فانتوم"، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء. وقد وفرت تفاصيل هذه الصورة أداة MIRI التى تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهى ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

ولاحظت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكترونى أن جيمس ويب أظهر "خيوطاً دقيقة من الغاز والغبار فى الأذرع اللولبية المضيئة التى تمتد من وسط هذه الصورة". وذكّرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائى الشهير هابل الذى أطلق عام 1990 وما زال فى الخدمة سبق أن رصد هذه المجرّة. لكن بدة أقل.

ويتمركز التلسكوب جيمس ويب الذى بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

وأعلن باحثون الأسبوع الماضى أنه رصد للمرة الأولى وجود ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى لكوكب خارجي، أى كوكب خارج المجموعة الشمسية التى تضم الأرض.