قبل طرحه رسميا.. مميزات وسعر هاتف iPhone 14 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد يأتى مزود بشاشة Super Retina XDR OLED، وبكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 ويدعم الشحن السريع للبطارية، كما يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن أن تصل سرعتها 3.7 جيجابايت. ويأتى بمعالج Apple A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانومتر. ومن المتوقع أن يتم طرح iPhone 14 فى الأسواق مقابل 800 دولار أمريكى.

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