جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على إلى أن هناك عدد من الخطوات التى يساعد اتباعها فى استعادة الشخص لطاقته والرغبة فى استمرار العمل والأنشطة المختلفة. وعند الرغبة فى تحسين المزاج يجب ممارسة الأنشطة الجديدة، أو تغيير الديكور المحيط أو السفر والخروجات. وأضافت فائدة التمشية يوميا لمدة 30 دقيقة، ودورها فى تحسين المزاج، وجعل الفرد أكثر طاقة وحيوية. ولفتت إلى أن ممارسة التأمل يعد مسؤولا عن المزاج الجيد، حيث أثبتت نتائج دراسة إلى فائدته فى تغيير "مود" الشخص وإمداده بالطاقة حتى يصبح شخص منتج ومبدع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عند انتهاء طاقتك.. خطوات مهمة لتحسين المزاج (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.