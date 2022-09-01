«بنشترى راجل».. نصائح للأهل عند زواج ابنتهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحدثت الدكتورة إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، لـ "دوت الخليج" عن الضغوطات التى يتعرض لها الشباب عند الإقبال على الزواج. ونصحت إيناس على بتخفيف الضغوطات على الشباب، والحرص على اختيار شخص يتمتع بالمسؤولية والشهامة والمرونة والالتزام. ونصحت الأخصائية الفتيات: "اختاروا ناس تكون بتراعى ربنا، يكون فيه تفاهم بينكم.. يكونوا سند ومشجعين فى مجال العمل وتربية الأطفال". وتابعت كلامها: "مهم جدا الشعور بالآمان والسعادة .. الثقة والحب والمودة مع الطرف الآخر". وقدمت نصيحة للأهل وقالت: "سهلوا فى الجوازة.. اقفوا جنبه وادعموه .. خليهم يبتدوا خطوة خطوة".

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