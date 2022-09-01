لتحقيق الخصوصية.. تويتر يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وتدعى ميزة تويتر الجديدة "دائرة تويتر" والتى تسمح للمغردين بمشاركة التغريدات مع عدد معين من المتابعين.
ومن خلال الميزة الجديدة، يُسمح للمستخدمين باختيار قائمة المتابعين الذين يمكنهم رؤية التغريدات والتفاعل معها بسهولة.
وتساعد ميزة تويتر فى إجراء المحادثات ذات طابع شخصى، وتعزيز العلاقة التى تربطهم بمجموعات محددة من متابعيهم، وفقا لما جاء فى صيحفة "البيان".
وتم اختبار تلك الميزة بعد توفيرها لعدد معين من المغردين، لذا تم تطويرها حتى تتوافق مع احتياجات المغردين، واتخاذ القرارات بشأن مشاركة المحتوى واختيار المتابعين، وتحديد الوقت الأنسب للتفاعل معهم.
وتعد "دائرة تويتر" من المزايا الجديدة للتطبيق، التى يتم توفيرها على الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد و"iOS".
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