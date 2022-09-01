جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Galaxy A04s" بمواصفات مبهرة وإمكانيات جبارة تجعله ينافس غيره من الهواتف. ويأتى هاتف "Galaxy A04s" بشاشة عالية الدقة ومن نوع "PLS TFT LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بيكسل. ويقترن بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 3 جيجابايت رام مع 32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية. ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، وكاميراتين بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويزود الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات. ويُطرح بألوان عدة منها: الأسود والأخضر الداكن والأبيض، وبسعر يبلغ حوالى 4 آلاف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «Galaxy A04s».. سامسونج تطرح هاتفا جديدا بسعر رخيص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.