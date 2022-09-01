تجربة جديدة فى الصين.. النوم وسط أسماك القرش

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك الحديقة الترفيهية "تشيميلونج أوشن كينجدوم"، وتقدم نشاطا جديدا يمنح الأفراد فرصة للمشاركة فى المغامرات المختلفة. وأتاحت المدينة الترفيهية فرصة لزوارها بالنوم مع القرش الحوتى، من خلال نصب الخيام ليلا فى حوض أسماك القرش وغيرها من الكائنات البحرية. وتتيح تلك الفرصة تحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة وتحقيق مفهوم الحماية البيئية. وينتشر القرش الحوتى فى عدد من الأحواض، بشرط أن تكون ذات أحجام كبيرة بالإضافة إلى وجود نوع خاص من الأطعمة.

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