بمواصفات مبهرة.. هواتف جديدة من أوبو

جدة - نرمين السيد - هواتف أوبو ويعد "Oppo Reno 8 Pro" من الهواتف التى تتمتع بمواصفات مبهرة، ويتمكن من منافسة غيره. مواصفات Reno 8 Pro ويأتى "Oppo Reno 8 Pro" بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتتمتع الرئيسية منه بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية دقة 8 ميجابيكسل مع كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتميز "Reno 8 Pro" ببطاريته الكبيرة التى تأتى بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم الشحن السلكى السريع بقدرة 80 وات. Oppo Reno 8 بينما هاتف " Oppo Reno 8" يُطرح بشاشة ذات قياس 6.4 بوصة من نوع OLED، وبنفس كاميرات هاتف "Reno 8 Pro" بالإضافة إلى بطاريته ذات قوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، كما يبدأ سعره بـ 488 دولار أمريكى أى حوالى 9000 جنيه مصرى.

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