حرب الطماطم.. مهرجان غريب فى إسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أوروبا والعالم، حرصت بلدة "بيونول" بمقاطعة فالنسيا الإسبانية، على ممارسة عادتها السنوية بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

ويعتاد عشرات الآلاف فى إسبانيا بتراشق الطماطم خلال أكبر مهرجان للتراشق بالغذاء فى العالم ويحمل اسم "لا توماتينا"، وفقا لصحيفة "البيان".

ويهدر الأفراد خلال معركة التراشق التى تستمر فترتها لمدة ساعة، ما يبلغ 130 طنا من الطماطم الطازجة، وتتحول الشوارع فيها إلى بركة حمراء.

ورصدت التقارير عدد المشاركين فى مهرجان "لاتوماتينا" 20 ألف شخص، مقابل 12 دولارا لكل واحد منهم.

ويعد مهرجان "لا توماتينا" بدأ لأول مرة فى 1945، وتم الاعتراف به بعد 7 سنوات، ومن هنا أصبح أهم حدث سنوى فى إسبانيا.