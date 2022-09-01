جدة - نرمين السيد - ويعتبر Gmail من أكثر منصات البريد الإلكترونى شيوعا فى العالم وخصوصا لدى الأفراد العاملين فى الشركات وغيرهم من المقبلين على العمل. وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بقراءة رسائل البريد الإلكترونى والرد عليها والبحث عنها حتى فى حالة عدم توصيل الهاتف بالإنترنت، وفقا لموقع "livemint". ولاستعمال خدمة البريد الإلكترونى عند عدم الاتصال بالإنترنت، نحتاج إلى القيام بخطوات عدة، وهى: -الانتقال إلى موقع "mail.google" لتسجيل الدخول بحساب الجيميل. -النقر فوق الإعدادات "Settings" ثم "Gmail offline settings". -تحديد تمكين البريد غير المتصل "Enable offline mail". -اختيار الإعدادات الخاصة بالمستخدم. -الضغط على حفظ التغييرات "Save"، ووقتها يتم مزامنة الرسائل الإلكترونية المرتبطة بالحساب. وأوضح خبراء التقنية أنه لتسهيل استخدام «Gmail» فى حالة عدم الاتصال بالإنترنت يجب وضع إشارة مرجعية على mail.google في متصفح كروم، وتغيير الإعدادات لعدم عمل "Google Offline" فى التصفح الخفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعدم الاتصال بالإنترنت.. «Gmail» يضيف ميزة جديدة للمستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.