سحابة صيف وهتعدى.. الأرصاد تعلق على المثل الشعبى (صورة)

جدة - نرمين السيد - سحابة صيف وهتعدي

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك نصا: "دائما ما نقول هذا المثل عند حدوث مشكلة أو سوء تفاهم وينتهى سريعا، والسؤال هنا لماذا السحابة التى تحدث فى فصل الصيف بالأخص وهل هذه المقولة صحيحة أم لا؟".

وأضافت: "الإجابة صحيح جدا ربط هذه المقولة بسحب فصل الصيف حيث أن السحب المكونة فى فصل الصيف تظهر صباحا وسرعان ما تنقشع مع ارتفاع الحرارة حيث أشعة الشمس تعمل على تبخرها وهذا ما يحدث عندنا فى فصل الصيف".

وتابعت الأرصاد: "السحب المكونة فى فصل الصيف تسمى بالسحب الركامية هى سحب منخفضة كبيرة بيضاء منتفخة أقرب مثال لها تكون على شكل القطن وهى تساعد على حجب أشعة الشمس جزئيا مما يعمل على تلطيف الأجواء، وهذه السحب تكون إشارة إلى الطقس الجيد، لذلك نقول سحابة صيف وهتعدى".