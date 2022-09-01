تسريبات تكشف مزايا هاتف iPhone SE 4 التالى من آبل

جدة - نرمين السيد - ولا يزال التاريخ الدقيق لإطلاق الهاتف غير واضح ؛ ومع ذلك، تشير التسريبات القديمة إلى أنه قد يتم إصدار iPhone SE 4 الجديد فى عام 2023 - وعلى الأرجح فى الربع الأول، على غرار "iPhone SE" الأقدم.

إذا كان التقرير دقيقًا، فيمكننا توقع أن يتخلى "آيفون إس إى 2023" أو آيفون إس إى 4" عن زر الصفحة الرئيسية الفعلى واعتماد درجة على اللوحة الأمامية، مما يعنى أن الهاتف سيوفر بصمة الوجه بدلاً من ماسح بصمات الأصابع للأمان البيومترى.

تحديث رئيسى آخر قد يعنى شاشة بحجم 6.06 بوصة مع حواف رفيعة، قد يجذب المزيد من العملاء، حيث تقدم طرازات "SE" الحالية شاشة صغيرة بحجم 4 بوصات.

من حيث الكاميرات، يأتى هاتف "آيفون إكس آر" بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 فى الخلف، ويحتوى مستشعر الكاميرا الخلفية أيضًا على دعم التركيز التلقائى.

يتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، وإذا كانت التسريبات حول "iPhone SE 4" دقيقة، فيمكننا توقع نفس نظام الكاميرا.

بصرف النظر عن ذلك، يمكننا توقع أن تكون البطارية أفضل وأطول، وذلك بفضل مساحة أكبر لوحدة بطارية أكبر، ومع ذلك، سيستمر الصندوق فى عدم تضمين شاحن فى الصندوق.

نظرًا لكونه أحدث جيل من "آيفون"، فإن "آبل" ستشحن "iPhone SE 4" مع نظام التشغيل "iOS 16"، كما سيحصل الهاتف بسهولة على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل التى نراها على معظم أجهزة "آيفون".