خطة «ميتا» لتحويل واتساب لـ «تطبيق سوبر»

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب عن تعاون جديد مع شركة "جيو مارت"، والذى من خلاله يمكن للمستخدمين إرسال رسالة نصية "هاى" إلى رقم معين والانتقال إلى تجربة التسوق داخل التطبيق.





وتعتقد "ميتا" أن التسوق عبر المحادثة، سيحقق الدخل الأكبر لتطبيق واتساب مستقبلًا. وهناك عدة عناصر فى خطة "ميتا" لتُحول واتساب لتطبيق "سوبر" عن طريق استخدامه فى إنجاز أى أمور فى حياتك وليس المحادثات فقط، بحسب "سكاى نيوز عربية". تلك العناصر تشمل: أولًا: استخدام التطبيق لشراء التذاكر لمختلف المناسبات والأحداث ثانيًا: استخدام التطبيق لدفع الإيجار ثالثًا: استخدام التطبيق الطعام بسلاسة دون اللجوء لتكبيقات أخرى رابعًا: مضاعفة أرباح التطبيق بسبب الاستخدام المضاعف عليه، لأنه سيصبح "تطبيقًا سوبر". وتعمل الشركة على تطوير التسوق داخل التطبيق على مدار العامين الماضيين، وتواصل الضغط على المدفوعات من مستخدم لآخر، وتعمل بنشاط على تطوير تطبيق "واتساب بيزنس" الخاص بها، وفقًا لموقع "ذا فيرج". ويهدف التطبيق إلى أن يكون مكانًا آمنًا للتحدث مع أحبائك، ولكن إذا كان يمكن أن يكون أيضًا مكانًا لك للتحدث مع شركة الطيران، والبقال ومصفف الشعر الخاص بك، والوسيط الخاص بك، فيمكن أن يصبح هذا المكان أكثر قوة.

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