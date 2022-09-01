توقعات الأبراج اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022.. تقدم مهنى ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

واصل العمل وطور من أدائك لتصبح متميزًا، واصطحب شريك حياتك فى نزهة وقدم له المفاجآت ليصبح سعيدًا.

الثور

خطط لعملك ونظم وقتك لتحقق أهدافك، وتماسك لتستطيع حل المشكلات فى العلاقة العاطفية وتخطى الصعب.

الجوزاء

انجز المهام الموكلة إليك فى العمل، وسيطر على انفعالات وغضبك وانت تتحدث مع شريك حياتك حتى لا تسوء العلاقة.

السرطان

رشد من نفقاتك ونمى مهاراتك فى عملك لتحقق نتائج طيبة، وحاول تعويض شريك حياتك عن أوقات انشغالك عنه، بهدية أو رحلة رومانسية.

الأسد

جدد نشاطك لتقوم بعملك على الوجه الأمثل، وتبادل الحب والمشاعر الرومانسية مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

العذراء

ركز فى عملك وفكر جيدًا قبل اتخاذ أية قرارات فى حياتك المهنية، واقترب أكثر من شريك حياتك لكسر الجمود فى العلاقة وحل المشكلات.

العقرب

ادعم زملائك فى العمل وتشارك معهم ليتطور الأداء، وتبادل الهدايا والكلمات الطيبة مع شريك حياتك.

الميزان

استثمر فى مدخراتك ولا تهمل عملك واحرص على ألا تشتت تفكيرك، وانسى العلاقات السيئة فى الماضى واقترب من الشخصيات القريبة إلى قلبك.

الجدى

حافظ على شغفك لتنهى عملك بصورة جيدة، واحرص على تجاوز أية مشكلات فى العلاقة العاطفية، واحتوى شريك حياتك وقدم له الدعم.

القوس

لا تتخلى عن اجتهادك أبدًا لتحقق النجاح، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك وكن ودودًا معه.

الحوت

تستطيع تخطى أية عوائق وتواصل تقدمك، وكن قريبًا وداعمًا لشريك حياتك طوال الوقت.

الدلو

حاول اكتساب مهارات جديدة فهذا سيساعدك على تحسين مستواك فى العمل، وحاول تقوية الرابط مع شريك حياتك وأسرتك وكن سندًا لهم طوال الوقت كعادتك.