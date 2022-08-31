جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإذاعة أن جوجل اعتبرت "تروث سوشل" تنتهك سياساتها بشأن المحتوى الذى يتضمن تهديدات جسدية وتحريض على العنف. ولن يتمكن مستخدمو الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد بعد هذه الخطوة، من الحصول على تطبيق منصة "تروث سوشل". وسبق أن اتهمّ الرئيس التنفيذى فى "تروث"، ديفين نونيس، شرطة جوجل بـ"الاحتكار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر منصة «تروث سوشل» على متجر جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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