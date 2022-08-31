الخطر قادم.. دراسة تكشف أمورا مثيرة عن اقتراب أسماك القرش من شواطئ بأمريكا

جدة - نرمين السيد - يسبح المصطافون فى مياه بعض المناطق الحضرية لكن على بعد مسافة قصيرة منهم تتحرك أسماك القرش دون أن يدركوا ذلك، بحسب دراسة أجرتها ميامى تتبعت تحركات الأسماك المفترسة قبالة الساحل الجنوبى لفلوريدا الأمريكية.





وفى إطار الدراسة، جرى تتبع 3 أنواع مختلفة من أسماك القرش وهى قرش الثور وقرش الحاض ن وقرش أبو مطرقة الكبير عبر تثبيت أجهزة إرسال صغيرة بأجسادهم ومراقبة تحركتها لعدة سنوات.

وتوقع الباحثون أن تبتعد أسماك القرش عن المناطق المزدحمة مثلما تفعل الحيوانات البرية الكبيرة، لكنهم وجدوا، بدلًا من ذلك، أنها تقضى وقتًا طويلًا فى المياه التى يحب الناس السباحة فيها، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وأوضح نيل هامرشلاج، مدير برنامج أبحاث أسماك القرش والمحافظة عليها بجامعة ميامى، أنه بالرغم من أن هذا قد يجعلك متوترًا بعض الشىء، إلا أنه يثبت بالنسبة لى أن القرش لا يريد فى الحقيقة أن يهاجم الناس، وأنه فى الواقع يتسامح معهم ويميل إلى تجنبهم.

وأكد هامرشلاج على ضرورة مرتادى الشواطئ بتجنب السباحة فى فترات ضعف الرؤية وفى المناطق التى يمارس فيها الناس الصيد، لكنه يشير إلى أن الدراسة تثير قدرًا أكبر من القلق على أسماك القرش نظرًا لأنها تواجه تهديدات من الصيادين وتلوث الشواطئ.

وأضاف: "أود القول إن ه هذه الأخبار ربما تكون أكثر سوءًا بالنسبة لأسماك القرش منا نحن البشر".