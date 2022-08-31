إيناس على: السجائر والقهوة عند الاستيقاظ عادة سيئة.. اعرف الأضرار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إلى أن هناك الأفراد الذين يعتادون على تناول القهوة والسجائر بمجرد الاستيقاظ من النوم، من أجل استعادة نشاطهم وتركيزهم.
وأوضحت إيناس أن تلك العادات خاطئة، لأن الحفاظ على الصحة يساعد فى النجاح والإبداع.
وقالت أخصائى الصحة النفسية وتعديل السلوك: "متخلوش عادة تتحكم فيكم"، لافتة إلى أنه يمكن الاستعانة ببدائل كممارسة التمارين الرياضية وحب النفس لتخطى العادات السيئة.
وأكدت أن بدائل التدخين هى الرياضة أو تناول العلكة، والاستعانة بالأطعمة الصحية والأفكار الإيجابية.
وتابعت: "حب نفسك وحافظ على صحتك لأن من غيرها مش هتقدر تكمل حياتك بسعادة وإتزان".
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