يوتيوب تختبر طريقة جديدة للمبدعين للترويج لقنواتهم ومحتوياتهم

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى أن يوتيوب تختبر علامة تبويب "Promotions" جديدة داخل YouTube Studio والتى ستجعل شراء الإعلانات أسهل للمبدعين.
ويتم اختبار علامة التبويب الجديدة مع عدد محدود من المبدعين على سطح المكتب.
وتقول المنصة فى منشور لها: "رأينا أن المبدعين يريدون المزيد من الأدوات للمساعدة فى تنمية قناتهم والوصول إلى جمهور أوسع، لذلك نختبر سير عمل أبسط من طرف إلى طرف فى Studio بدلاً من إعلانات Google".
"إذا كنت فى هذه التجربة، فسترى علامة تبويب "Promotions" جديدة فى صفحة المحتوى فى Studio".
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