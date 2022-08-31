معجزة «جيمس ويب».. أول صورة تكشف تفاصيل المجرة الحلزونية «فانتوم»

جدة - نرمين السيد - وساعد تلسكوب "جيمس ويب" منذ إطلاقه إلى الفضاء فى أواخر عام 2021، ودخوله الخدمة عمليًا فى يوليو الماضى، فى توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشترى، ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.
وتتيح الصور الجديدة التى نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر الحساب الرسمى لتلسكوب جيمس ويب على "تويتر"، رؤية تفاصيل مجرة "إم 74" المسماة "فانتوم" تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء، وقد وفرتها أداة MIRI التى تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهى ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأمريكيين، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكترونى، أن "جيمس ويب" أظهر "خيوطًا دقيقة من الغاز والغبار فى الأذرع اللولبية المضيئة، التى من وسط هذه الصورة.
وأشارت الوكالة إلى أن التلسكوب الفضائى الشهير بـ "هابل" الذى أطلق عام 1990، ومازال فى الخدمة سبق أن رصد هذه المجرة.
ويتمركز التلسكوب "جيمس ويب" الذى بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.
وأعلن باحثون الأسبوع الماضى أنه رصد ببمرة الأولى وجود ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى لكوكب خارجى، اى كوكب خارج المجموعة الشمسية التى تضم الأرض، وفقًا لما قالته وكالة "فرانس برس".
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