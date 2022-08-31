شركة سناب تخطط لتسريح 20% من موظفيها خلال الأيام القادمة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير أن شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات تخطط لتسريح حوالى 20% من موظفيها، فستبدأ الشركة التى يعمل بها أكثر من 6400 موظف، فى السماح للأشخاص بالرحيل الأيام القليلة الماضية، بحسب ماذكره موقع "The Verge" التقنى.





وذكر الموقع أنه ستكون هناك تخفيضات فى قسم الأجهزة فى الشركة، الأمر الذى أوقف مؤخرًا تطوير الطائرة بدون طيار Pixy selfie، لافتًا إلى أن مجموعة كانت تعمل على أدوات لمساعدة المطورين على بناء ألعاب وتطبيقات صغيرة على سناب شات ستكون من بين الأكثر تضررًا من التخفيضات

ومن المتوقع أن يتأثر تطبيق الخرائط الاجتماعية Zenly الذى اشترته شركة سناب فى 2017، وظل يعمل بشكل مستقل، وستتم إعادة هيكلة فريق مبيعات الإعلانات.

وانخفض سعر سهم شركة سناب بنسبة 80% منذ يناير وسط تباطؤ اقتصادى أوسع نطاقًا أثر على العديد من شركات التكنولوجيا البارزة، وأوضحت سناب أنها ستعمل على خفض التكاليف مع جلب عدد أقل من التعيينات الجديدة.

كما سجلت الشركة نتائج أرباح ضعيفة للربع من أبريل إلى يونيو، مما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 40%.