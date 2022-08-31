إنستجرام يصلح مشكلة الصوت بمقاطع فيديو «Reels»

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن تلك المشكلة كانت تتسبب فى إزالة الصوت من مقاطع فيديو Reels بعد تنزيلها.

وأوضح إنستجرام أن تلك المشكلة تأثر بها مستخدمى هواتف أيفون، لذا كان يعانى منها لمبدعين الذين يستخدمون ميزة Reels كأداة تصوير وتحرير ثم تصدير مقاطع الفيديو هذه إلى منصات أخرى.

وقرر التطبيق تصحيح تلك المشكلة من خلال طرح تحديث جديد، والذى يسمح لمستخدمى هواتف أيفون بتنزيل مقاطع من انستجرام Reels مع الصوت، وفقا لـ "The Verge".