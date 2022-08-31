على شكل «شنطة».. غسالة ذكية تعمل دون كهرباء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك الغسالة فى قيام مستخدميها بالغسيل فى أى وقت وبأى مكان لسهولة حملها واستخدامها.

وتستطيع تلك الحقيبة حمل ملابس بسعة 5 لترات، ويتم استخدامها من خلال فتح السوستة ووضع الغسيل بداخلها مع الاستعانة بالمنظفات التى تأتى مع الحقيبة، ثم تعبئها بالماء وغلق "السوستة".

وبعدها تحتاج إلى هز الكيس وفركه برفق بطريقة تتشابه مع غسل "الغسيل" يدويا، ثم فتح الصمام الصغير الموجود بجانب الكيس لسكب المياه المتسخة، وإضافة ماء نقى لشطفه.

ويمكن الاستعانة بتلك الغسالة الذكية وسط الصحراء عند التخييم أو فى حالة عدم توفر كهرباء.