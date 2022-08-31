سر النوم بكثرة فى المصيف.. ونصائح مهمة للتمتع بالعطلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إيناس على فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن السعادة عبارة عن قرار داخلى، والسبب فى عدم الاستمتاع أثناء المصيف يرجع للتفكير فى العمل والأمور المزعجة.

ويجب على الشخص الاستمتاع باللحظة، وعند وجود أفكار سلبية، يجب التوقف عن الأحزان و"الهموم" للعودة بطاقة إيجابية والتمكن من العمل بنشاط وتركيز.

وكشفت عن أسباب مرض الإنسان أثناء المصيف، وقالت: "فى علم الطاقة.. فيها حاجة اسمها (تنظيف الطاقة) وعند العودة هتلاقى نفسك فى أحسن صحة".

ويردد الكثير من الأفراد جملة "أنا نمت طول المصيف"، وعلقت: "متزعلش دى حاجة لتنظيف الطاقة لحاجة الجسم للشعور بالراحة والاسترخاء .. اسمع لجسمك بيقولك ايه".

وحذرت من الأطعمة غير الصحية لتأثيرها السلبى على صحة الفرد، ونصحت بتناول الأطعمة الصحية والخضراوات والفاكهة والإكثار من شرب المياه.