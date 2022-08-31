تنمو منذ 200 عام.. اقتلاع أضخم وأقدم صبارة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات محمية "أريزونا ستيت باركس" -فى منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"- إن النبتة كانت تنمو منذ قرنين، وأن الأمطار الموسمية القوية قد تترك بسرعة أثراً على المشهد الصحراوى، وفقدان نبتة (الصبّار) الضخمة والشهيرة هذه (من نوع) ساجوارو، التى يبلغ عمرها نحو 200 عام، فى متنزه كاتالينا بالقرب من توكسون، هو تغيير لا يمكن إلاّ أن يلاحظه المواظبون على زيارته".

ومن الممكن أن يصل طول نبتة الصبّار، من نوع ساجوارو، إلى أكثر من 10 أمتار ووزنها إلى أكثر من طنين، نظراً إلى اختزانها الماء.

وأبدت "أريزونا ستيت باركس" ارتياحها إلى كون النبتة العملاقة سقطت لحسن الحظ خارج مسار الزيارات"، مشيرة إلى أنها ستُبقى النبتة على ما هى فى النقطة التى سقطت فيها "لكى توفر الموطن والطعام للعديد من الكائنات أثناء تحللها".