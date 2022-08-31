لردود الأفعال.. جوجل تطرح ميزة جديدة فى «Google Docs»

جدة - نرمين السيد - وأضافت جوجل ميزة ردود فعل الرموز التعبيرية، والذى يتم الاستعانة به أثناء الكتابة. وأعلنت جوجل عن توفر اختصار جديد وهو إدراج رمز تعبيرى يسهل من كتابة المستخدمين دون الحاجة إلى نسخها ولصقها بالمستند. وتسهل ميزة جوجل الجديدة التعبير عن النفس بطريقة مختلفة من خلال تلك الرموز التعبيرية وإدراجها حتى يتماشى مع النص. ويمكن استخدام تلك الميزة بسهولة من خلال كتابة "@" ثم الوصف المراد التعبير عنه مثل "smile".

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