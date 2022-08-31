بسبب شكله.. موظف يطرد مسن من السوبر ماركت

جدة - نرمين السيد - وكشف كيث جوردون، البالغ من العمر 66 عاما، عن تعرضه لأحد المضايقات أثناء التسوق بأحد المتاجر فى برايتون ببريطانيا.

وطلب أحد الموظفين منه بمغادرة المتجر، مشيرا إلى أن وجوده غير مرحب به فى المتجر بسبب رسومات "التاتو" الموجود على جسده، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

وعلق كيث وقال: "كيف بدوت أمام أطفالى إنه جسدى، وكان خيارى وسلوكه تمييزيًا بكل معانى الكلمة".

وأضاف أنه بسبب الوشم الموجود بجسده تعرض للكثير من الانتقادات وأيضا غيرها من التعليقات الإيجابية، ولكنه غضب من موقف "السوبر ماركت"، واشتكى الموظف لتعامله السيىء معه.

ووفقا للصحيفة، قال إنه عند بلوغه الـ 17 عاما رسم أول وشم، ثم خضع للعديد من العمليات التى منها ترقيع الجلد واستمر فى رسم "التاتو"، حيث أنفق عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية حتى أصبح جسده مليئا بالرسومات.

وأعرب عن شعوره أثناء رسم "التاتو" قائلا: "فى بعض الأحيان كان الأمر مؤلما خصوصا حول زاوية العين والشفة وأجزاء من الأذن الداخلية حيث كان ذلك قاتلا تماما".