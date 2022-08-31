أبرز مواصفات هاتف ريدمى الجديد «Redmi 11 Prime 5G»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد "Redmi 11 Prime 5G" المقرر طرحه فى 6 سبتمبر المقبل، يتمتع بمواصفات مبهرة تجعله ينافس غيره من الهواتف. وتتمتع اللوحة الخلفية للهاتف بلمسات مزخرفة، حيث تضم كاميرتين متصلتين بفلاش، كما يعمل بمعالج "Dimensity 700 SoC". ويتمتع الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة تبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة. ويُطرح الهاتف بألوان عدة ومنها الأخضر والفضى والرمادى، وتواصل الشركة خلال الفترة المقبلة الكشف عن باقى التفاصيل.

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