جدة - نرمين السيد - وخرجت تسريبات بأن الهاتف المنتظر من شركة "أبل" غريب اللون.
وتعتمد شركة "أبل"، عادة على 4 ألوان أو 5، لهاتفها الأكثر قوة، آيفون برو ماكس، وتثبيت اللونين الأبيض والأسود كلونين أساسيين لهذا الهاتف.
وفاجأت "أبل" الجماهير بلون أزرق سماوى، لهاتف برو ماكس 13، العام الماضى، الذى لاقى شعبية كبيرة.
هذا العام، كشفت تسريبات لم يتسن التأكد من صحتها، أن الشركة ابتعدت عن اللون السماوى من تشكيلتها آيفون برو 14، وسيجرى عرض الهاتف الجدد بلون بنفسجى "غير مألوف"، يتوقع أن يثير جدلا كبيرا بين المتابعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن «آيفون 14» المنتظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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