فتاة صغيرة تلعب بـ العناكب الضخمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الزاحف المخيف ذو الثمانية أرجل وأعينه المخرزة مخيف بدرجة كافية لإرسال رجفة إلى أسفل العمود الفقرى.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو مثير للصدمة بقدر ما هو مثير للإعجاب فى الوقت ذاته بشأن تآلف البشر مع العناكب.
يظهر المقطع الذى تمت مشاركته على موقع "تويتر"، فتاة صغيرة تلعب فى الفناء الخلفى، ومع ذلك، فبدلاً من الدمى أو الألعاب الأخرى، يمكن رؤيتها وهى تلعب مع مجموعة من العناكب من نوع الرتيلاء وهى تضحك كما لو كانوا كلابًا.
حصد الفيديو أكثر من 180 ألف مشاهدة وأطنان من ردود الفعل، كما شعر مستخدمو الإنترنت بالرعب من المقطع وأعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامة الفتاة.
ومع ذلك، أشار الكثيرون إلى أن الفتاة لديها شجاعة تستحق التصفيق للعب مع كائنات تخيف الكثيرين.
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