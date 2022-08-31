جوجل: لم نوافق على توزيع منصة ترامب على Google Play

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "جوجل"، إنها لم توافق بعد على توزيع منصة التواصل الاجتماعى الخاصة بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، "Truth Social" على متجر "Google Play"، بسبب عدم كفاية الإشراف على المحتوى، وفقًا لمتحدث باسم Google يوم الثلاثاء.





يمثل التأخير انتكاسة للتطبيق، الذى تم إطلاقه فى متجر تطبيقات "آبل" فى 21 فبراير، فيما تشكل هواتف "أندرويد" حوالى 40% من سوق الهواتف الذكية فى الولايات المتحدة. بدون متاجر جوجل و"آبل"، لا توجد طريقة سهلة لمعظم مستخدمى الهواتف الذكية لتنزيل Truth Social.

ووفقًا لوكالة رويترز" قالت جوجل فى بيان: "فى 19 أغسطس، أخطرنا Truth Social بالعديد من الانتهاكات للسياسات القياسية فى تطبيقهم الحالى وأكدنا أن وجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذى ينشئه المستخدم هو شرط من شروط الخدمة الخاصة بنا لأى تطبيق ليتم نشره على Google Play".

وأعلنت جوجل أن لدهيا مخاوف من "Truth Social" بشأن انتهاكات سياسات متجر "Play" التى تحظر محتوى مثل التهديدات الجسدية والتحريض على العنف.

ولم تستجب شركة "Truth Social" الأم، والتى تعرف باسم Trump Media & Technology Group (TMTG)، لطلب رويترز للتعليق، ولكن فى بيان صحفى قالت إنها "عملت باستمرار بحسن نية مع جوجل لضمان امتثال تطبيق Truth Social لنظام أندرويد.. لسياسات «جوجل بلاى» دون المساس بوعدنا بأن نكون ملاذًا لحرية التعبير".

وأضافت: "علاوة على ذلك، يُسمح ببعض تطبيقات منافسينا فى متجر Google Play على الرغم من الانتهاك الصارخ لحظر جوجل للمحتوى الجنسى والسياسات الأخرى، فى حين أن Truth Social لا تتسامح مطلقًا مع المحتوى الجنسى الصريح".

واستعادت شبكة "Truth Social" حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعى بعد أكثر من عام من حظره من "تويتر" و"فيسبوك" و"يتويوب" فى أعقاب أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول الأمريكية فى 6 يناير 2021، بعد اتهامه لنشر رسائل تحرض على العنف.

تعهدت مجموعة TMTG بتقديم "تجربة تفاعلية وخالية من الرقابة" على موقع "Truth Social"، حيث تجذب القاعدة التى تشعر بأن وجهات نظرها حول مثل هذه الموضوعات الساخنة مثل نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تم حذفها من منصات التكنولوجيا السائدة.