انتبه.. 10 أخطاء تضر صحتك وتؤدى إلى حريق الميكرويف

جدة - نرمين السيد - اسباب حريق الميكرويف

وهناك عدة أخطاء شائعة عند استخدام أحد أهم هذه الأجهزة والذى لا يخلو مطبخ منه حاليا، وهو جهاز الميكرويف، والتى من الممكن أن تؤدى إلى وجود تلف أو حريق فى هذا الجهاز، ومن ثم كارثة كبرى داخل المنازل.

فى هذا الصدد نشر موقع huffingtonpost العالمى عدة تحذيرات عند استخدام الميكرويف عند فعلها من الممكن أن تتسبب فى حريق هائل.

إدخال أوانٍ غير مخصصة

وأشار الموقع أن أول هذه الأخطاء إدخال إناء زجاجى أو بلاستيكى غير مخصص للميكروويف، وهو خطأ كبير، لا يتسبب فقط فى انفجار الإناء داخل الميكرويف، بينما يصل الأمر لحدوث حريق، أو انفجار الجهاز.

الأواني البلاستيكية

شدد الموقع على أنه يجب عدم استخدام الأوانى البلاستيكية، ومنها الفوم، أو التى تحتوى على الزبادى أو السمن أو القشدة الحامضة فى الميكرويف، لافتا إلى أنها غير مجهزة لتحمل الحرارة العالية؛ لأنها يمكن أن تذوب فى الميكرويف، كما من الممكن أن تطلق المواد الكيميائية فى الطعام.

إدخال المعادن

أشار إلى أن المعادن مثل "الألومنيوم" تتمدد بالحرارة، وتتفاعل معها سريعا مما يتلف الميكرويف ويؤثر على فاعليته.

تسخين الشطة أو الفلفل الأحمر

أكد موقع huffingtonpost أن الشطة أو الفلفل الأحمر؛ بسبب أنها حارة فيمكن أن تحدث حريقا داخل الميكرويف عند اتحادها مع الأشعة الصادرة منه.

إدخال البيض

لفت إلى أنه عند البيض فى الميكرويف سينفجر فيه، ويحدث فوضى ويصعب تنظيفه.

أسباب حريق الميكرويف

وضع الملابس

هناك من يضع الجوارب أو الملابس الداخلية فى الميكرويف كى يجف ماؤها سريعا!، وهذا من الممكن أن يسبب حريقا هائلا ليس فى الميكرويف فحسب، وإنما فى المطبخ أو الشقة كلها.

تسخين الأعشاب

لا يجب وضع الأعشاب المبللة أو الخضرة كى تجف فى الميكرويف؛ لأنها ستحترق ومن أمثلتها "الجرجير أو البقدونس أو الكزبرة".

طهو اللحم المجمد

يمكن أن ينتهى طهو اللحم المجمد إلى وجود بعض المناطق الساخنة والأخرى المجمدة؛ مما يساعد على نمو البكتيريا الخطرة.

وضع الطماطم أو الصلصة

كشف الموقع عن أنه عند اتحاد الصلصة أو الطماطم بموجات الميكرويف، فإنها تعمل على انفجار الطماطم بداخله.

تسخين الميكرويف قبل وضع الطعام

أكد الموقع أن هناك كثيرا من الأشخاص يعتقدون أنه يجب تسخين الميكرويف قبل وضع الأكل به، إلا أن هذا السلوك سيتلفه ويجعله ينفجر سريعا.