بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية.. JBL تطرح سماعة Tour Pro 2 اللاسلكية

جدة - نرمين السيد - وطرحت JBL سماعة Tour Pro 2 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية، وأيضًا إلغاء الضوضاء النشطة التى تدعم التخصيص، كما تأتى السماعة اللاسلكية بحافظة شحن تضم شاشة بخاصية اللمس وحجم 1.45 إنش بإضاءة LED.
وتدعم الشاشة فى حافظة الشحن المستخدم فى الانتقال بين عدد من الشاشات التى تدعم التحكم فى تشغيل الموسيقى، وأيضًا ضبط السماعة اللاسلكية، والصوتيات وأيضًا المكالمات والرسائل المستلمة إلى جانب إشعارات مواقع التواصل الاجتماعىدون الحاجة للنظر إلى هاتف فى البداية، أيضًا تدعم السماعى تقنية البلوتوث 5.3 LTE، أيضًا تأتى بمحرك 10 ملليمتر، أى ترقية لسماعة Tour Pro Plus التى تضم محرك 6.8 مم.
وأشارت JBL إلى أن سماعة Tour Pro 2 تدعم عمر شحن يصل إلى 40 ساعة من التشغيل مع الحافظة، بينما تدعم السماعة بشكل مستقل التشغيل لمدة 10 ساعات، أيضًا تأتى Tour Pro 2 بعدد 6 من الميكرفونات المدمجة.
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