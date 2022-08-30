فتح باب التقدم لمسابقة «ملكة جمال التمور» فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة- فى بيان، اليوم الثلاثاء-أن شروط التقدم للمسابقة أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة، وأن يكون السن من 6 إلى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، وأنه يجب على الأطفال المشاركين أن يمتلكون مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكدت ضرورة الالتزام بمعايير الزى المطلوب، على أن يراعى تسليم المستندات المطلوبة "شهادة ميلاد الطفلة، صورة شخصية حديثة"، إلى إدارة الموهوبين التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.