جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة- فى بيان، اليوم الثلاثاء-أن شروط التقدم للمسابقة أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة، وأن يكون السن من 6 إلى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، وأنه يجب على الأطفال المشاركين أن يمتلكون مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأكدت ضرورة الالتزام بمعايير الزى المطلوب، على أن يراعى تسليم المستندات المطلوبة "شهادة ميلاد الطفلة، صورة شخصية حديثة"، إلى إدارة الموهوبين التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لمسابقة «ملكة جمال التمور» فى الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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