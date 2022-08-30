الثلاثاء المقبل.. احتفالية بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف الشيحى فى تصريحات صحفية إن التنوع فى مصادر التعليم حكومى وخاص وأهلى وتكنولوجى وجامعات دولية يأتى فى مصلحة الطلاب، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى الخدمات العملية التى يقدمها الخريج، ومدى استفادة سوق العمل على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح أن قارة أوروبا فى احتياج إلى العديد من الخريجين، ويجب أن يكون لدينا خريجون فى كل التخصصات بجودة عالية وهو ما يتيح توفير فرص عمل للشباب فى مختلف البلدان، لافتا إلى ضرورة التركيز على نوعية التعليم الذى يقدم للطلاب ومقدار الجودة المقدمة لهم.

وأشار الدكتور أشرف الشيحى إلى ضرورة تقديم خريج قادر على التحدى فى سوق العمل، وأن هذا الأمر هو التحدى الحقيقى لكل الجامعات على مختلف تصنيفها، فى مختلف التفاصيل من معامل وقاعات دراسة ومناهج إلى جانب أداء أعضاء هيئة التدريس.

ونوه رئيس الجامعة المصرية الصينية بأنه تم تخريج أول دفعة من كلية الهندسة والتجارة الدولية، والعام الحالى سيتم تخريج أول دفعة من كلية العلاج الطبيعى، وسيتم التقدم لاعتماد كليتى الهندسة والتجارة الدولية للاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة، وأن الجامعة منذ انطلاقها تعمل على تحقيق كافة اشتراطات الجودة.

وتابع: "الجامعة المصرية الصينية تسعى إلى تأهيل الطلاب ليكونوا منافسين فى مختلف أسواق العمل الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب توفير هيئة تدريس على أعلى مستوى، مع تعزيز قدرات ومهارات الطلاب التى تؤهلهم للمنافسة"، لافتا إلى حرص الجامعة على أن الجامعة تدرس اللغة الإنجليزية والصينية، لكافة الطلاب على مستوى الجامعة وتقديم دورات للغة الصينية كشرط للابتعاث.

وذكر الدكتور أشرف الشيحى أن الجامعة سوف تنظم ملتقى توظيفى للطلاب لعرض فرص عمل لهم، بمشاركة كبرى الشركات الصينية، وعدد من المؤسسات والشركات المصرية، موضحا أنه تم اختيار مجموعة من الطلاب المتفوقين للعمل فى الجامعة.

ونوه الشيحى إلى أنه لم تتم أية زيادة فى المصروفات خلال العام الدراسى المقبل، بالرغم من ارتفاع التكاليف فى مختلف النواحى، ورغبة من إدارة الجامعة فى عدم الضغط على أولياء الأمور، فضلا عن تقديم منح دراسية لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، والعاملين فى العديد من الجهات، إلى جانب تقديم منح لأبناء المحافظات النائية، فضلا عن تقديم منح أخرى للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الظروف الإنسانية الخاصة.

وقال إن الحياة الجامعية متكاملة فى تنشئة الطلاب، ومن ضمنها التعليم وتنمية مهارات الطلاب، وتنمية ثقافة العمل الخاص، وأن الجامعة تدرس للطلاب ريادة الأعمال وكيف يؤسس شركة ناشئة، وبعضها قامت بتشغيل طلاب من خريجى الجامعة، فضلا عن تنمية فكرة العمل الحر، كما أن الجامعة توفر كافة الدراسات التى تساند الطلاب عند التخرج.

وأوضح أن كلية الاقتصاد والتجارة الدولية تمت رقمنتها، لمسيارة أحدث آليات العمل، ليكون الخريج مؤهلا لكافة التحديات التى سوف يواجهها خلال العمل.

وتابع أن كلية الهندسة يوجد بها العديد من البرامج المتميزة والحديثة، والطلاب شاركوا فى العديد من الفعاليات وحصدوا جوائز متعددة فى مجال الروبوت، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الصينية، وجامعتين فى أذربيجان وهو أمر يعطى التميز لخريجى الجامعة، مشيرا إلى أن هناك تميزا فى كليات العلاج الطبيعى والصيدلة، لدراسة الطب الصينى التقليدى.

وذكر أن الجامعة بصدد انشاء 5 كليات جديدة هى، الذكاء الاصطناعى، والطب البيطرى، وعلوم إنسانية، وعلوم وتصميم، وقريبا كلية طب الأسنان وسيتم العمل بها فور الانتهاء من كافة الانشاءات وستكون جاهزة للعمل اعتبارا من العام الجامعى المقبل، موضحا أن تجربة الجامعات الأجنبية فى مصر، إيجابية وتستحق التقييم، لتعزيز دورها فى المجتمع، وأن العديد من الأسر المصرية تفضل أن يستكمل أبنائها داخل مصر من خلال هذه الجامعات، خاصة وأنها تقدم مستوى متميزا من البرامج الأكاديمية المتخصصة.

وشدد على أن الجامعة المصرية الصينية اتمت الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، من خلال تجهيز قاعات الدراسة، والمعامل وكافة المنشآت بما يضمن توفير كافة احتياجات الطلاب بأفضل جودة.