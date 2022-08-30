الكاميرا المزدوجة.. ميزة جديدة من سناب شات لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة سناب عن ميزة جديدة لمستخدمى تطبيق سناب شات باسمم الكاميرا المزدوجة أو Dual Camera، وهى الميزة التى تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط صور ومقاطع فيديو بكلا من الكاميرتين الأمامية والخلفية للهاتف، وذلك على غرار ما توفره التطبيقات الآخرى كانستجرام على سبيل المثال.





وأوضحت شركة سناب أن الميزة الجديدة تمنح مستخدمى سناب شات القدرة على التعبير أفضل والتقاط وجهات نظر متعددة فى نفس الوقت.

ويمكن لمستخدمى سناب شات الاستفادة من الميزة الجديدة لالتقاط مقاطع فيديو بالكاميرتين الخلفية والأمامية معًا، وذلك عن طريق (فتح تطبيق سناب شات على الهاتف، ثم النقر على أيقونة الكاميرا المزدوجة الجديدة فى شريط أدوات الكاميرا الجانبى من الشاشة الرئيسية، وبعد ذلك يمكن البدء فى تسجيل أو التقاط أو تسجيل صورة أو مقطع فيديو بكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية ثم نشره مباشرة عبر ميزة الأضواءمنافس "تيك توك" أو عبر ميزة القصص أو إرسالها إلى الأصدقاء).

وتقدم ميزة الكاميرا المزدوجة فى سناب شات للمستخدمين 4 تخطيطات متنوعة للاستفادة من التصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية، والتى تشمل التخطيط الرأسى والتخطيط الأفقى وصورة داخل صورة والقطع الذى يتيح التقاط صورة أو مقطع فيديو تظهر فيه الصورة من الكاميرا الخلفية كخلفية خضراء للفيديو، مع دعم إضافة الموسيقى ولعدسات والملصقات.

وتتوفر الميزة الجديدة حاليًا لجميع مستخدمى تطبيق سناب شات لهواتف آيفون عالميًا من خلال أحدث إصدار المتوفر مجانًا من خلال متجر آبل للتطبيقات، على أن تتوفر لاحقًا لمستخدمى نظام أندرويد.